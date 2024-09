Eliana abre o jogo sobre cirurgias plásticas e pressão estética Eliana, 51 anos, passou por algumas cirurgias plásticas no início da sua carreira na televisão. A apresentadora foi mais uma vítima... Mundo Boa Forma|Do R7 02/09/2024 - 13h22 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h22 ) ‌



Eliana

Eliana, 51 anos, passou por algumas cirurgias plásticas no início da sua carreira na televisão. A apresentadora foi mais uma vítima da pressão estética, mas garantiu que sua relação com o espelho mudou com o passar do tempo.

