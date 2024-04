Empadão Fit: Delicioso, Sem Glúten e Poucas Calorias

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

Tire a dieta da rotina com um delicioso empadão fit, que é preparado sem a necessidade da farinha de trigo! Com um teor mais baixo de calorias e gorduras que o tradicional, a versão fit do salgado também é fonte de proteínas. Essa gostosura está ganhando o coração dos internautas e chamando a atenção no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Empadão fácil, delicioso e sem glúten – Jantar com poucas calorias, saudável e completo

• Vape: flatulência é o novo efeito colateral em fumantes

• Paolla Oliveira precisou de dublê de corpo por ser considerada com as “coxas muito grossas”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.