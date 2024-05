Mundo Boa Forma |Do R7

Empadinhas Fit: Substitua o pão em minutos! Saboreie um lanchinho no formato de empadinhas que fica uma delícia e não leva farinha de trigo! Feito com ovo, aveia, sementes de...

Alto contraste

A+

A-

Saboreie um lanchinho no formato de empadinhas que fica uma delícia e não leva farinha de trigo! Feito com ovo, aveia, sementes de girassol e sementes de abóbora, ele pode substituir o pão e tem mais mais fibras, proteínas e gorduras boas. A internet já descobriu essa gostosura fit, que é garantia de sucesso no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Substitua o pão em minutos! Essa delícia recheada é sem farinha, fácil, rápida e fofinha!

• Aos 61 anos, Solange Frazão reproduz foto tirada aos 18 anos usando o mesmo maiô

• Fã tem paralisia após cantor pular do palco sobre plateia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.