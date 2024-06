Estudo aponta relação entre consumo de ultraprocessados e insônia crônica Um estudo recentemente publicado no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics apontou que o consumo frequente de comidas...

Alto contraste

A+

A-

Um estudo recentemente publicado no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics apontou que o consumo frequente de comidas ultraprocessadas e gordurosas pode ter relação com a insônia crônica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Consumo excessivo de ultraprocessados pode causar insônia crônica, aponta estudo

• Alzheimer: droga que retarda progressão da doença em estágios iniciais é eficaz, diz painel

• Substitua o jantar! Delícia fácil com massa incrível de cuscuz – Sem trigo e poucos ingredientes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.