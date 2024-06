Mundo Boa Forma |Do R7

Ex-BBB Adriana Sant’Anna revela hábitos alimentares dos filhos Enquanto fazia um tour pela geladeira de sua casa, Adriana Sant'Anna, 33 anos, contou que é adepta do jejum intermitente, no qual...

Alto contraste

A+

A-

Enquanto fazia um tour pela geladeira de sua casa, Adriana Sant'Anna, 33 anos, contou que é adepta do jejum intermitente, no qual a pessoa fica muitas horas do dia sem consumir alimentos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Ex-BBB Adriana Sant’Anna conta que filhos fazem jejum de 12 horas e mostra geladeira

• Solange Frazão cita cuidados com o corpo ao mostrar corpo aos 36 e aos 61

• Britney Spears lamenta ataques ao seu corpo: “Me sinto a pessoa mais perseguida do mundo”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.