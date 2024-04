Ex-BBB Thaís Braz revela emagrecimento e fala sobre seus segredos

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

A ex-BBB Thaís Braz, 31 anos, conversou com os seguidores do TikTok sobre seu emagrecimento. Internautas questionaram se a influencer estava com um novo semblante devido à bichectomia ou uso do remédio Ozempic.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Adicione este ingrediente à sua dieta e aumente instantaneamente sua energia

• Café da manhã laxante natural para barriga inchada e intestino preso – Delicioso, fácil e rápido

• Por que a melancia é incrível para quem faz musculação!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.