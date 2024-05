Ex-morena do É o Tchan é desclassificada de campeonato de fisiculturismo por supostos "glúteos falsos" Juliane Almeida, ex-morena do É O Tchan!, foi desclassificada no NPC IFBB Pro Pittsburgh, nos Estados Unidos, por um motivo inusitado...

Mundo Boa Forma|Do R7 13/05/2024 - 14h30 (Atualizado em 13/05/2024 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share