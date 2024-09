Experimente esta esfiha saudável e deliciosa Não quer nem saber do pão branco no seu lanchinho da tarde? Então experimente esta esfiha deliciosa que não precisa de farinha... Mundo Boa Forma|Do R7 12/09/2024 - 15h24 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h24 ) ‌



Esfiha de frango

Não quer nem saber do pão branco no seu lanchinho da tarde? Então experimente esta esfiha deliciosa que não precisa de farinha de trigo! Preparada com farinha de aveia, ela é rápida e fácil de fazer. A internet já descobriu esta maravilha, que é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

