Gabriela Prioli: Novo procedimento estético para clarear manchas e cicatrizes Gabriela Prioli, 38 anos, já mostrou diversos cuidados com a pele e aparência física e, agora, realizou um novo procedimento com... Mundo Boa Forma|Do R7 22/07/2024 - 13h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 13h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gabriela Prioli, 38 anos, já mostrou diversos cuidados com a pele e aparência física e, agora, realizou um novo procedimento com laser no rosto e na barriga. A jornalista escolheu um método para clarear pequenas manchas e melhorar cicatrizes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Publicidade

Leia mais em MundoBoaForma



• Gabriela Prioli passa por procedimento estético no rosto e barriga, conheça o método

• Após viralizar, Fernanda Lima detalha alimentação dos filhos

• Sam Smith diz ter sofrido acidente que causou “danos permanentes”: “Não conseguia andar”