Impacto do Peeling de Fenol: Influencer Revela Resultado Surpreendente Luanna Charamba, 29 anos, mostrou o resultado do seu peeling de fenol e deixou os internautas chocados com o processo de cicatrização... Mundo Boa Forma|Do R7 26/07/2024 - 18h13 (Atualizado em 26/07/2024 - 18h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Resultado do peeling de fenol de Luanna Charamba

Luanna Charamba, 29 anos, mostrou o resultado do seu peeling de fenol e deixou os internautas chocados com o processo de cicatrização. O procedimento estético é feito com ácido e está proibido no Brasil após um caso fatal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Influencer choca ao exibir resultado de peeling de fenol

• Carolina Dieckmann rebate críticas sobre corpo: “Sinto decepcionar, minha idade chegou”

• Bolo de chocolate com laranja fácil, poucas calorias, fofinho e delicioso! Sem trigo e açúcar