Influencer das "maiores bochechas do mundo" choca seguidores ao revelar rosto antes dos procedimentos Anastasia Pokreshchuk, 36 anos, influencer ucraniana conhecida por ter as maiores bochechas do mundo, decidiu mostrar como era seu...

Mundo Boa Forma|Do R7 16/05/2024 - 13h30 (Atualizado em 16/05/2024 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share