Inovação no Tratamento da Dor: Controle via Bluetooth Carolina Arruda, 27 anos, passou por um momento decisivo em seu tratamento contra a neuralgia do trigêmeo, considerada a pior dor... Mundo Boa Forma|Do R7 31/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h04 ) ‌



Carolina Arruda

Carolina Arruda, 27 anos, passou por um momento decisivo em seu tratamento contra a neuralgia do trigêmeo, considerada a pior dor do mundo. A jovem foi submetida a um procedimento e, agora, poderá controlar os sintomas via bluetooth.

