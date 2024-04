Jake Paul desmente acusações de luta forjada com Mike Tyson e revela preparação intensa Jake Paul, 27 anos, rebateu os comentários que apontam que sua luta com o ex-boxeador Mike Tyson, 57 anos, seja arranjada em caso...

Jake Paul, 27 anos, rebateu os comentários que apontam que sua luta com o ex-boxeador Mike Tyson, 57 anos, seja arranjada em caso de vitória do youtuber. O embate está marcado para o dia 20 de julho deste ano no Texas, nos Estados Unidos.

