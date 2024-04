Jantar fácil, delicioso e saudável: Receita gratinada de couve-flor, queijo e frango Deixe o jantar mais gostoso e saudável com esta receita gratinada que combina couve-flor com queijo e frango! Sem qualquer tipo de...

Alto contraste

A+

A-

Deixe o jantar mais gostoso e saudável com esta receita gratinada que combina couve-flor com queijo e frango! Sem qualquer tipo de farinha na lista de ingredientes, o prato apresenta poucas calorias e poucos carboidratos por porção. Não é à toa que a internet já se rendeu a essa delícia que está chamando a atenção no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Publicidade

Leia mais em MundoBoaForma



• Jantar fácil, delicioso e saudável com poucas calorias e carboidratos (low carb) – É maravilhoso!

• Este comportamento diário aumenta em 66% o risco de demência e declínio cognitivo, mostra estudo

• Elogiado no exterior, Wagner Moura conta como foi preparação física para o filme “Guerra Civil”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.