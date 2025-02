Jantar saudável que mata a fome e emagrece! Sem farinha, fácil e barato Mundo Boa Forma|Do R7 17/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 17/01/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Torta de grão-de-bico

Esqueça a farinha: use o grão-de-bico na massa e tenha uma torta saudável e saborosa para a sua dieta. Ela, que é fonte de fibras e de proteínas, certamente vai conquistar um espaço no seu cardápio. Não é à toa que o prato acumula curtidas na internet e é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra como preparar essa deliciosa torta!

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Pastel de banana com menos carboidratos, sem açúcar e sem trigo! Fácil e delicioso!

Delícia sem açúcar, fácil e rápida! Saudável, sem creme de leite e poucos ingredientes

Lanche delicioso com poucos carboidratos! Sem trigo, fácil e rápido (low carb e sem ovo)