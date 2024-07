Mundo Boa Forma |Do R7

Kris Jenner: A decisão corajosa após descoberta de tumor No novo episódio do reality show The Kardashians, Kris Jenner, 68 anos, matriarca da família, contou detalhes sobre a descoberta...

No novo episódio do reality show The Kardashians, Kris Jenner, 68 anos, matriarca da família, contou detalhes sobre a descoberta de um tumor nos ovários e a decisão da socialite de fazer uma histerectomia total.

