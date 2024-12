Lanche delicioso, leve, fácil e rápido – Sem trigo! Mundo Boa Forma|Do R7 07/12/2024 - 19h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 19h08 ) twitter

Bolinho de tapioca com queijo

O que acha de variar o seu lanchinho da tarde com um bolinho delicioso de tapioca com queijo? A preparação não necessita de farinha de trigo e fica com uma textura incrível! É claro que ela já conquistou curtidas na internet e é uma das garantias de sucesso do nosso centro de receitas saudáveis!

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

