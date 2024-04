Maquiagem durante exercícios aeróbicos pode prejudicar a pele, alerta estudo

Alto contraste

A+

A-

Você é daquelas pessoas que não descarta a maquiagem em momento nenhum no dia, nem na hora de treinar? Pois então temos uma má notícia: pesquisadores apontam que a pele do rosto fica danificada ao fazer exercícios aeróbicos com produtos na cútis. A resposta foi publicada pelo Journal of Cosmetic Dermatology.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Fazer exercícios aeróbicos de maquiagem prejudica a pele, confirma estudo

• Torta de iogurte deliciosa com poucas calorias! Sem açúcar, fácil, rápida e saudável

• Salada para emagrecer e desinchar rápido! É deliciosa, fácil, barata e rápida de preparar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.