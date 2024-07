Mundo Boa Forma |Do R7

Mulher aplica PMMA no rosto e produto migra para os pulmões Katia Diniz, 60 anos, realizou um procedimento estético em 2019 com a intenção de diminuir as linhas de expressão em torno do nariz...

Katia Diniz, 60 anos, realizou um procedimento estético em 2019 com a intenção de diminuir as linhas de expressão em torno do nariz e da boca, conhecidas como bigode chinês.

