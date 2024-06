Naomi Watts revela sua experiência com a menopausa precoce A chegada da menopausa é um momento muito impactante e de mudanças, ainda mais quando os sintomas começam a aparecer antes do que...

A chegada da menopausa é um momento muito impactante e de mudanças, ainda mais quando os sintomas começam a aparecer antes do que se esperava. Foi o que aconteceu com Naomi Watts. Hoje com 55 anos, a estrela notou os indícios do fim do período menstrual aos 36.

• Naomi Watts admite “pânico” ao ter sintomas de menopausa aos 36 anos

