Noivo indiano surpreende ao perder mais de 100 kg em 18 meses Recentemente, o casamento do herdeiro do homem mais rico da Ásia, Anant Ambani, 28 anos, com Radhika Merchant, parou o mundo e tornou... Mundo Boa Forma|Do R7 19/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Recentemente, o casamento do herdeiro do homem mais rico da Ásia, Anant Ambani, 28 anos, com Radhika Merchant, parou o mundo e tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O evento contou com vários dias de festa e a presença de muitos famosos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Publicidade

Leia mais em MundoBoaForma



• Noivo indiano do casamento bilionário perdeu mais de 100 kg em 18 meses, saiba como

• Delícia sem açúcar de 3 ingredientes! Sem forno, sem leite, rápido, fácil e saudável

• Musa da Estácio de Sá mostra resultado de procedimento no bumbum