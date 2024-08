Os Perigos do Hidrogel: A Luta de Ana Paula Minerato Ana Paula Minerato, 33 anos, irá passar pela terceira cirurgia após complicações devido à aplicação de hidrogel no corpo. A influenciadora... Mundo Boa Forma|Do R7 21/08/2024 - 14h32 (Atualizado em 21/08/2024 - 14h32 ) ‌



Ana Paula Minerato

Ana Paula Minerato, 33 anos, irá passar pela terceira cirurgia após complicações devido à aplicação de hidrogel no corpo. A influenciadora digital deixou um alerta sobre os perigos do produto, que atualmente tem o uso proibido no Brasil para fins estéticos.

