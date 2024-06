Mundo Boa Forma |Do R7

Ozempic: Descoberta revela alteração na percepção de sabor Pesquisadores do Centro Médico Universitário de Ljubljana, na Eslovênia, podem ter descoberto mais um efeito colateral ligado ao...

Pesquisadores do Centro Médico Universitário de Ljubljana, na Eslovênia, podem ter descoberto mais um efeito colateral ligado ao Ozempic. A semaglutida, princípio ativo do medicamento que vem sendo usado para emagrecimento rápido, pode alterar o paladar, especialmente a percepção do sabor doce.

