Mundo Boa Forma |Do R7

Paolla Oliveira: A luta contra a pressão estética Uma das convidadas do evento Power Trip Summit, com lideranças femininas do país, Paolla Oliveira, 42 anos, defendeu imagens sem...

Alto contraste

A+

A-

Uma das convidadas do evento Power Trip Summit, com lideranças femininas do país, Paolla Oliveira, 42 anos, defendeu imagens sem edições e desabafou sobre a pressão estética.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Paolla Oliveira lamenta pressão estética e pede para fotógrafos pararem de editar suas fotos

• Criticada por magreza extrema, Kate Beckinsale sofre com comentários por aparência após período internada

• Sopa que desincha e emagrece – Pode comer à vontade! Fácil, barata e deliciosa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.