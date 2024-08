Paolla Oliveira dá adeus aos filtros e inspira mudança nas redes sociais Reprodução: Instagram Paolla Oliveira, 42 anos, celebrou o anúncio do fim dos filtros do Instagram. A partir de janeiro de 2025... Mundo Boa Forma|Do R7 30/08/2024 - 00h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 00h31 ) ‌



Paolla Oliveira, 42 anos, celebrou o anúncio do fim dos filtros do Instagram. A partir de janeiro de 2025, só serão permitidas edições limitadas nas publicações, as alterações criadas por internautas serão excluídas.

