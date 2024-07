Mundo Boa Forma |Do R7

Receita saudável e saborosa para substituir o jantar! Aprenda a combinar o frango com vegetais nutritivos de um jeito bem gostoso! A receita que vamos te apresentar tem poucas calorias...

Aprenda a combinar o frango com vegetais nutritivos de um jeito bem gostoso! A receita que vamos te apresentar tem poucas calorias e poucos carboidratos por porção. É ideal para quem não aguenta mais comer a mesma coisa de sempre no jantar. A internet já descobriu o prato, que é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

