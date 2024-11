Salpicão saudável e delicioso! Fácil, rápido e econômico (Rende muito!) Salpicão saudável e delicioso! Fácil, rápido e econômico (Rende muito!) Mundo Boa Forma|Do R7 20/11/2024 - 18h28 (Atualizado em 20/11/2024 - 18h28 ) twitter

Salpicão saudável e delicioso!

Incremente a mesa do seu almoço ou jantar com este salpicão de frango! Colorida e saborosa, a preparação tem poucas calorias por porção e reúne ingredientes nutritivos como cenoura, chuchu, alho-poró e milho. Ele já está chamando a atenção da internet e se destacando no nosso centro de receitas saudáveis!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra todos os detalhes dessa deliciosa receita!

