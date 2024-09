Scheila Carvalho revela mudança surpreendente no visual Scheila Carvalho, 50 anos, decidiu retirar o ácido hialurônico que aplicou no rosto. A ex-dançarina do grupo É o Tchan! diz que reverteu... Mundo Boa Forma|Do R7 05/09/2024 - 14h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h12 ) ‌



Scheila Carvalho

Scheila Carvalho, 50 anos, decidiu retirar o ácido hialurônico que aplicou no rosto. A ex-dançarina do grupo É o Tchan! diz que reverteu o procedimento por não se sentir mais confortável com o visual anterior.

