Sorvete de chocolate sem açúcar: uma opção saudável e deliciosa! Que tal espantar o calor com uma versão mais saudável do sorvete de chocolate? A receita que você vai conhecer não precisa de açúcar...

Alto contraste

A+

A-

Que tal espantar o calor com uma versão mais saudável do sorvete de chocolate? A receita que você vai conhecer não precisa de açúcar adicionado ou adoçante, não leva creme de leite nem muito menos leite condensado e ainda assim fica gostosa e cremosa! A internet está se encantando por essa delícia gelada, que é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Só 2 ingredientes! Sorvete sem açúcar cremoso, fácil e rápido – Consistência perfeita!

• Hugh Jackman surpreende com braços muito musculosos, veja como está o treino do ator

• Bon Jovi revela os segredos de sua excelente forma física aos 62 anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.