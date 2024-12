Substitua a batata frita! Delícia com poucas calorias e low carb! Vai te surpreender Substitua a batata frita! Delícia com poucas calorias e low carb! Vai te surpreender Mundo Boa Forma|Do R7 01/12/2024 - 15h49 (Atualizado em 01/12/2024 - 15h49 ) twitter

Palitinhos de nabo

Você certamente não tinha pensado em usar o nabo assim! A nossa sugestão de hoje é transformar o legume em palitinhos: o resultado é um prato com poucas calorias e poucos carboidratos por porção que pode ser usado no lugar da batata frita. Ele está chamando a atenção na internet e no nosso centro de receitas saudáveis!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma!

