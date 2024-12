Substitua o jantar! Delícia baixa em carboidratos, fácil e rápida (sem trigo e low carb) Mundo Boa Forma|Do R7 05/12/2024 - 18h10 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h10 ) twitter

Jantar de forno low carb

O que acha de dar uma variada no cardápio do seu jantar low carb? Você vai amar experimentar esta deliciosa torta de frango que não leva farinha de trigo, é fonte de proteínas e possui poucos carboidratos por porção. Não é à toa que ela está chamando a atenção na internet e no nosso centro de receitas saudáveis!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra todos os detalhes dessa receita incrível!

