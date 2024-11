Substitua o pão! Só 4 ingredientes, sem trigo, rápido, fácil e barato – É irresistível! Substitua o pão! Só 4 ingredientes, sem trigo, rápido, fácil e barato – É irresistível! Mundo Boa Forma|Do R7 22/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pão de queijo com chia

Cansou do pão francês ou de forma? Então dê uma chance a este pãozinho caseiro que não leva farinha de trigo na massa e conta com a deliciosa presença do queijo. É ideal para tirar o cardápio do café da manhã ou do lanche da tarde da rotina. É claro que o prato está despertando a curiosidade da internet e é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra como preparar essa delícia!

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Vitamina que ajuda a tirar a fome e a emagrecer

Jantar fácil e saudável! Torta com poucas calorias – Sem farinha, manteiga e óleo! Rápida e gostosa

Lanche zero carboidratos! Sem farinha, fácil e rápido (low carb)