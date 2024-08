Superando Inseguranças: A Jornada de Maria Lina Maria Lina, 25 anos, listou as inseguranças em relação ao corpo e contou com quais delas já conseguiu lidar. A empresária disse que... Mundo Boa Forma|Do R7 08/08/2024 - 18h47 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maria Lina

Maria Lina, 25 anos, listou as inseguranças em relação ao corpo e contou com quais delas já conseguiu lidar. A empresária disse que lidou com a maior dessas inseguranças em público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Homem morre após arranhar a perna e ser contaminado por bactéria carnívora em mar, entenda o caso

• Maria Lina diz que superou a maior insegurança com o corpo em público

• Homem fica com “cabeça gigante” após ter reação alérgica à tintura de cabelo