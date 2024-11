Transformação de Francisco Gil: A motivação por trás de sua nova forma física A aparência de Francisco Gil, 29 anos, vem surpreendendo os internautas nos últimos meses. De acordo com a mãe do músico, Preta... Mundo Boa Forma|Do R7 14/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Francisco Gil

A aparência de Francisco Gil, 29 anos, vem surpreendendo os internautas nos últimos meses. De acordo com a mãe do músico, Preta Gil, a mudança no físico se deu após a artista ser diagnosticada com câncer.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Mel Maia finaliza transição capilar e diz que foi forçada a alisar fios na infância

• Filho de Preta Gil decidiu ficar sarado após “susto” com a saúde da mãe: “Fez ele se cuidar”

• Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, é diagnosticada com tumor “maligno e raro”; conheça



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.