Transforme Seu Jantar com Esta Receita Saudável e Saborosa! Aprenda a usar o ovo de um jeito diferente no seu jantar! A receita tem poucas calorias por porção, não precisa de qualquer tipo... Mundo Boa Forma|Do R7 26/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 26/07/2024 - 10h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ovo com batata doce

Aprenda a usar o ovo de um jeito diferente no seu jantar! A receita tem poucas calorias por porção, não precisa de qualquer tipo de farinha e é nutritiva, já que conta com a presença de ingredientes como batata-doce, cenoura e alho-poró. Está explicado porque a internet está de olho no prato, que também chama a atenção no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Substitua o jantar! Delícia que emagrece, rápida, fácil e barata – Poucos ingredientes e sem farinha

• Enteada de Kourtney Kardashian desabafa sobre aparência: “Cansada de ser gorda”

• Priscilla renova procedimentos estéticos: “Realizada”