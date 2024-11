Virginia Fonseca avalia retirar silicone para aliviar dores de cabeça Virginia Fonseca, 25 anos, voltou a sofrer com fortes dores de cabeça desde o nascimento do filho mais novo, José Leonardo, de um... Mundo Boa Forma|Do R7 15/10/2024 - 10h49 (Atualizado em 15/10/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, 25 anos, voltou a sofrer com fortes dores de cabeça desde o nascimento do filho mais novo, José Leonardo, de um mês, e recebeu a sugestão de fazer o explante do silicone dos seios para tentar resolver o problema.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Bebida para baixar colesterol, inflamação e mais saúde! Gostosa e fácil de fazer

• Virgínia Fonseca considera retirar próteses de silicone para diminuir dores de cabeça

• Vivi Orth teve lipoaspiração marcada por agente aos 17 anos: “Entrei em pânico”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.