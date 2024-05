Vitamina D: O poder da imunidade contra o câncer

Alto contraste

Pesquisadores identificaram que a vitamina D melhorou a imunidade ao câncer em ratos de laboratório. O resultado foi alcançado por cientistas do Instituto Frantis Crick, do Instituto Nacional do Câncer, dos Institutos Nacionais de Saúde e da Universidade de Aalborg, na Dinamarca.

