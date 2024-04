Brasileira Janaína Rueda é escolhida a melhor chef de cozinha do mundo A jurada do programa Top Chef 4 da RECORD foi eleita pelo prêmio 50 Best, importante premiação da gastronomia, nesta quinta-feira

Janaína foi uma das juradas do reality Top Chef 4, da RECORD Janaína foi uma das juradas do reality Top Chef 4, da RECORD (Edu Garcia/R7 - 26.06.2023)

A paulistana Janaína Torres Rueda foi eleita nesta quinta-feia (21) a melhor chef de cozinha mulher do mundo, pelo 50 Best, importante premiação de gastronomia mundial. Ela é sócia de trÊs estabelecimentos badalados em São Paulo: o bar Dona Onça e os restaurantes Merenda da Cidade e Casa do Porco, todos localizados no centro da capital.

A escolha foi justificada pela instituição por Janaína "Ver como sua missão apresentar a culinária tradicional brasileira no cenário global, bem como ajudar a capacitar as mulheres a desafiar a cultura machista." Em 2023, a chef já tinha sido eleita a melhor cozinheira mulher da América Latina.

A jurada do Top Chef 4, da RECORD, deixou a escola aos quatorze anos e foi trabalhar em casas noturnas de São Paulo a cidade, se transformou em sommelier e embaixadora de uma marca de bebidas até abrir o primeiro estabelecimento no edifício Copan, famoso no centro da capital paulista.

Além dos restaurantes, Janaína com o governo de São Paulo para treinar merendeiras e melhorar a nutrição de 1,8 milhão de crianças, substituindo ingredientes processados ​​por opções frescas e saudáveis.

O prêmio é votado pela academia da 50 Best, formada por 1.080 especialistas independentes da indústria de restaurantes e gourmet viajados de todo o mundo.