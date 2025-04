Pizzaria de SP é eleita a melhor da América Latina pelo 2º ano consecutivo Estabelecimento é reconhecido pelo rigor na aplicação da tradicional técnica napolitana Comidas|Do R7 11/04/2025 - 17h21 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h23 ) twitter

A Leggera segue o processo clássico de fazer pizza, com massas abertas manualmente e fermentação natural Reprodução/Instagram - @leggerapizzanapoletana

A Leggera Pizzeria Napoletana, localizada em São Paulo, conquistou pelo segundo ano consecutivo o título de melhor pizzaria da América Latina, segundo o guia 50 Top Pizza 2025. A premiação foi divulgada na quinta-feira (10) no Instituto Italiano di Cultura, no Rio de Janeiro, e é considerada uma das mais prestigiosas no mundo gastronômico.

A pizzaria paulistana se destaca pelo rigor na aplicação da tradicional técnica napoletana, que é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial. A Leggera segue o processo clássico de fazer pizza, com massas abertas manualmente e fermentação natural, utilizando farinhas italianas de alta qualidade e tomates cultivados na região do Monte Vesúvio, na Itália. O resultado é uma pizza de massa leve e crocante, assada em forno a lenha a 450°C.

A Leggera também é conhecida por seu chef, Andre Guidon. Ele foi eleito em 2014 o melhor pizzaiolo do mundo pela Associazione Verace Pizza Napoletana, uma organização que promove a verdadeira pizza napoletana. Guidon também é autor do livro “A Fórmula Secreta”, no qual compartilha os segredos para fazer a pizza perfeita.

Confira abaixo a lista completa das pizzarias brasileiras premiadas no 50 Top Pizza 2025:

1º – Leggera Pizzeria Napoletana — São Paulo (SP)

‌



4º – Ferro e Farinha — Rio de Janeiro (RJ)

5º – QT Pizza Bar — São Paulo (SP)

‌



5º – Pizza da Mooca — São Paulo (SP)

7º – Unica Pizzeria — São Paulo (SP)

‌



11º – Veridiana — São Paulo (SP)

15º – Grazie — Maceió (AL)

16º – Capricciosa — Rio de Janeiro (RJ)

18º – Baco Pizzaria — Brasília (DF)

21º – Coltivi — Rio de Janeiro (RJ)

23º – Grazie Napoli — Santo André (SP)

24º – Luigia — Foz do Iguaçu (PR)

26º – Quintal 333 — Governador Valadares (MG)

28º – Di Bari Pizza — São Paulo (SP)

32º – Otto e Mezzo Pizza Verace — Bento Gonçalves (RS)

33º – Frasca Pizzeria Napoletana — Carlos Barbosa (RS)

35º – Vinny’s — Brasília (DF)

36º – Bento Pizzaria — Rio de Janeiro (RJ)

37º – Pizza di Casabona — Santos (SP)

42º – Ella Pizzaria — Rio de Janeiro (RJ)

43º – Piccola Fattoria — Rio de Janeiro (RJ)

45º – Wilma’s Pizza — Ourinhos (SP)

48º – Le Mani Pizza Napoletana — Passo Fundo (RS)

49º – Vallino Pizzeria Napoletana — Domingos Martins (ES)

50º – Ciao — Porto Alegre (RS)

