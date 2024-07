Poupa seu tempo e até 108 litros de água por dia: conheça a Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Tatiana Romano, do blog Panelaterapia, mostra sua rotina na cozinha com o modelo Comidas|Do R7 18/07/2024 - 11h35 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h35 ) ‌



Lava-Louças Electrolux 14 Serviços LL14X poupa tempo e até 108 litros de água

A Lava-Louças Electrolux 14 Serviços LL14X poupa seu tempo e até 108 litros de água por dia. Para provar esses benefícios a você, a Tatiana Romano, do blog Panelaterapia, mostra agora um pouco da rotina dela na cozinha. Confira:

Como você pode ver, a lava-louças 14 serviços permite a limpeza de uma grande quantidade de louças, panelas e utensílios de cozinha sem esforço, com eficiência e economia de água.

Além da Lava-Louças Electrolux 14 Serviços, a Tati conta com Finish Quantum All in 1, o novo produto da marca número 1 em detergentes para lava-louças e recomendado pela Electrolux, para deixar as louças sem gordura e com brilho perfeito, perfeitas para a próxima gravação.