Conheça maioneses caseiras que são verdadeiras obras de arte! A Hellmann’s lançou o ‘Maionesismo’ e fez uma exposição com algumas das saladas de maionese mais bonitas do país para valorizar os artistas que temos em casa; veja Viva a Vida|Do R7 08/04/2025 - 11h35 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal de gansos apaixonados foi uma das obras de arte mais admiradas na exposição Hellmann´s/Divulgação

É supercomum tirarmos fotos de pratos em restaurantes badalados e chiques, mas às vezes deixamos de valorizar as obras de arte que temos em casa. A Hellmann´s convida você a apreciar a ‘A Verdadeira Arte’ e admirar os artistas da sua família que fazem saladas de maionese que mais se parecem com pinturas - tudo isso com muito sabor e amor. Confira algumas das artes do novo movimento artístico das cozinhas brasileiras: o Maionesismo!





Não fique de fora e compartilhe você também a sua maionese caseira com #AVerdadeiraArte!