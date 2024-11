Entenda a relação entre cerveja e abóbora Não é só de doces e travessuras que se vive nas celebrações de outubro Viva a Vida|Leopoldo Moraes, especial para o R7 03/11/2024 - 16h39 (Atualizado em 03/11/2024 - 17h14 ) twitter

Não é só de doces e travessuras que se vive nas celebrações de outubro. Além das tradicionais fantasias de monstros e maquiagens horripilantes, o principal símbolo da festa também é o ingrediente para a fabricação de uma breja bem diferente. As famosas abóboras usadas como enfeites também são a base de uma cerveja, sabiam? É isso aí, cerveja de abóbora!

As PUMPKIN ALES, como o próprio nome diz, são da família das ales e têm como base de preparo as abóboras. A origem desse estilo tem a ver com a escassez de matéria-prima para a fabricação de cerveja nos Estados Unidos em meados do século XVIII.

O fato é que os cervejeiros, na busca incessante por outras fontes de açúcar para complementar o pouco malte que tinham, acabaram descobrindo o amido deste fruto. Sim, amigos e amigas, eu disse fruto, pois a abóbora nasce a partir de uma planta rasteira da linha das cucurbitáceas, a mesma da melancia.

Mas chega de blá blá blá e vamos direto ao ponto, porque o objetivo desse blog é a democratização da cerveja e de seus diversos tipos e estilos. Por isso, convido você a provar as ales com abóbora. Seguem algumas sugestões de cervejarias onde pode encontrar a PUMPKIN ALE.

Cervejaria 3 Orelhas

Abrobá PUMPKIN ALE

Tel.: (11) 94131-9899

Hebling Cervejaria

PUMPKIN ALE habling

Tel.: (19) 3878-0881

Cervejaria Invicta

Cerveja Invicta Pump King

Tel.: (16) 993245262

Já sabem... bebam com moderação. Até o próximo post!