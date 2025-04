Como se sair bem no primeiro encontro: o que evitar, o que fazer e como se preparar Especialistas explicam como usar aplicativos com consciência, evitar gafes presenciais e ajustar seu perfil para atrair conexões reais... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 29/04/2025 - 13h22 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Date (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Viva a vida

Entre encontros presenciais e aplicativos de relacionamento, navegar no universo dos dates exige mais do que apenas sorte: é preciso preparo, bom senso e autoconhecimento. De acordo com os psicólogos Carol Tilkian e Thomas Schultz-Wenk, especialistas em relacionamentos consultados pela GQ Brasil, o segredo para um encontro bem-sucedido começa bem antes do primeiro “olá”.

Para dicas valiosas e insights sobre como se preparar para o seu primeiro encontro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Os melhores exercícios para aumentar sua longevidade, segundo especialistas

Estudo aponta que Geração Z vê atividade física como estilo de vida

Sete hábitos diários que enfraquecem seu cérebro e como mudar