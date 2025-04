Conhecida nas redes como Raposa, Belle Kinzel expõe ‘pós’ Casa da Barra: ‘Tudo mudou’ Com mais de 1.3 milhão de seguidores em apenas uma rede social, influenciadora passou por perrengues quando deixou sua cidade natal... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 14/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Belle Kinzel (Foto: Reprodução) | Texto: Nicolly Adames

A vida no digital se tornou uma realidade palpável para muitos, transformando sonhos em conquistas e proporcionando uma nova forma de estabilidade financeira. Esse é o caso da influenciadora Belle Kinzel, carinhosamente chamada de “Raposa”. A moça tem se destacado no cenário, conquistando corações e inspirando seguidores com suas histórias de superação e sucesso. Belle conta como tem sido sua nova fase de vida após participar da Casa da Barra, de Carlinhos Maia: “Tudo mudou por completo na minha vida”.

Saiba mais sobre a inspiradora trajetória de Belle Kinzel e como ela transformou sua vida no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Mentoras do sexo: como o TikTok virou espaço de acolhimento entre profissionais

Saiba como manter hábitos saudáveis em cada etapa da vida

Larih Boas expõe experiência com pressão estética nas redes: ‘Passei por momentos difíceis’