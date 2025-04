Fenômeno da internet, Lulu volta a viralizar com vídeo sobre gentileza Vídeo da pequena Luísa Benedito conquista novamente os internautas com ensinamento fofo sobre amor e empatia O conteúdo Fenômeno da... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 18/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 18/04/2025 - 16h46 ) twitter

Lulu (Foto Instagram)

Com apenas 5 anos de idade, Luísa Mendonça Benedito, ou apenas Lulu, como é carinhosamente chamada, voltou a conquistar as redes sociais. A garotinha, que soma incríveis 7,7 milhões de seguidores nas contas dos pais, os comunicadores Maju Mendonça (41) e Arthur Luis Cardoso (48), emocionou os seguidores com um vídeo em que fala sobre gentileza e amor. A publicação rapidamente se espalhou por grupos de WhatsApp e perfis no Instagram, tocando o coração dos internautas com a sabedoria e pureza das palavras de Lulu.

