Joia sintética e sustentável se tona alternativa ao diamante e ganha destaque Mirando nessa ascensão do interesse por alternativas ao diamante natural, Azul Joias Brasil vem faturando milhões com pedra sintética... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 07/05/2025 - 21h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h27 )

Isabelle Lobão Argello (Foto: Azul Joias Brasil) Feed TV - Viva a vida

Em um mercado de luxo cada vez mais pressionado por critérios ESG (ambientais, sociais e de governança), uma nova categoria de ativos começa a chamar atenção: as joias sustentáveis. Um exemplo de adesão ao movimento é a Azul Joias Brasil, startup fundada em outubro de 2023 que criou uma pedra sintética exclusiva, a Azulight™, com brilho semelhante ao do diamante minerado, mas com valor até 100 vezes mais acessível. Em menos de 12 meses, a empresa já faturou R$6 milhões e atraiu uma base fiel de consumidores, incluindo celebridades como Isabella Santoni, Mia Mamede e Camila Rodrigues.

Saiba mais sobre essa revolução no mercado de joias e descubra como a sustentabilidade está mudando o consumo de luxo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

