Luciana Gimenez visita espaço de beleza em São Paulo mas opta por sigilo Apresentadora de TV esteve no Tropical Aura, localizado no Itaim, mas fez questão de agendar um horário fora do movimento principal... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 24/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luciana Gimenez e Nathalia Paulino (Foto: Tropical Aura) Feed TV - Viva a vida

A apresentadora Luciana Gimenez apareceu de forma discreta no Tropical Aura, espaço de beleza e bem-estar recém-inaugurado no Itaim, em São Paulo. A famosa, conhecida por sua rotina intensa e cuidados com a aparência, agendou o atendimento com antecedência e optou por um horário fora do movimento principal.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida para ler a matéria completa!

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Vídeo de rotina matinal extrema de influenciador viraliza e especialistas alertam sobre riscos e benefícios

“Não era só raiva”: por que tantos homens socam paredes

Ana Paula Oliveira critica relações baseadas no dinheiro: ‘Ridículo casar por interesse’