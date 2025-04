Vídeo: Mãe de bebê ‘calvo’ viraliza ao comparar filho com senhor de 82 anos Criança nasceu com pouco cabelo no topo da cabeça, enquanto os fios nas laterais eram mais volumosos O conteúdo Vídeo: Mãe de bebê ‘... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 03/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 13h46 ) twitter

Bebê (Foto: Instagram)

Um bebê de Santos, no litoral de São Paulo, conquistou as redes sociais por um detalhe inusitado em sua aparência. Pedro, filho de Lorraine Lopes, nasceu com poucos fios no centro da cabeça, mas com mais volume nas laterais, o que fez a mãe brincar ao dizer que ele parecia um senhor de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida e descubra todos os detalhes dessa história divertida!

