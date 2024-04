Alemanha aprova uso recreativo da maconha; entenda as regras

- Os adultos também passarão a poder cultivar até três plantas em casa. No entanto, fumar maconha perto de escolas, centros esportivos ou em áreas para pedestres entre as 7h e as 20h será proibido;

- Os adultos também passarão a poder cultivar até três plantas em casa. No entanto, fumar maconha perto de escolas, centros esportivos ou em áreas para pedestres entre as 7h e as 20h será proibido;

(Flipar)