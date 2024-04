Ave entra para o Guinness após voo de 11 dias sem pouso

O senso comum sugere que as aves que gastam muito tempo no ar precisam pousar com bem mais frequência para recuperar as energias. No entanto, existem diversas estratégias de voo para que esses animais superem as expectativas.

O senso comum sugere que as aves que gastam muito tempo no ar precisam pousar com bem mais frequência para recuperar as energias. No entanto, existem diversas estratégias de voo para que esses animais superem as expectativas.

(Flipar)